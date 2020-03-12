Российский рынок падает до уровней 2016-2017 годов на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в четверг вновь начались с падения большинства котировок после относительного затишья в среду. Основные индексы и курс рубля отступают к минимумам трех-четырехлетней давности на фоне признания вспышки коронавируса пандемией и жестких мер, которые вводят власти США и России.
На 12:00 мск индекс Мосбиржи снижается на 4,9%, до 2371,78 пункта, до минимума с января 2019 года. РТС падает на 7,5%, до 1004,23 пункта и уже уходил ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. Падение с начала 2020 года уже превышает 22% и 35% соответственно.
Курс доллара по состоянию на полдень достиг 74,6 рубля (рост на 2,25%), что стало максимальным значением с марта 2016 года. Евро подскочил на 2,3%, до 84,05 рубля - это произошло впервые с февраля 2016 года.
На российский рынок оказывают давление в первую очередь цены на нефть, которые продолжают снижаться: майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE к 12:00 мск подешевели на 5,3%, до $33,8 за баррель. Кроме того, заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании вспышки коронавируса пандемией обрушило ранее западные биржи: в среду торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись падением на 4,7-5,86%, а торги в Европе в четверг начались с резкого снижения индексов.
Как отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, из-за распространения коронавируса настроения на мировых рынках "существенно ухудшились", инвесторы пересматривают свои ожидания по влиянию пандемии на мировую экономику, что приводит к новым волнам продаж в рисковых активах и бегству в "активы-убежища".
"Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем продолжения негативной динамики на российском фондовом рынке. <...> На валютной секции Московской биржи в рамках сегодняшних торгов давление на российскую валюту сохранится", - прогнозирует Зварич. По его мнению, американская валюта может сделать "еще один существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 70-75 рублей".
Власти спокойны
Вместе с тем российские власти сохраняют оптимизм. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, у России есть резервы на много лет даже при низких ценах на нефть и достаточно инструментов, чтобы сохранить финансовую стабильность. Он заверил, что защита россиян от финансовой неопределенности является главной целью его правительства.
Глава кабмина напомнил и о мерах, которые российские монетарные власти предпринимают для сохранения финансовой стабильности. В частности, он упомянул приостановку закупки Банком России на 30 дней иностранной валюты на рынке, а также объявление Минфина о продаже валюты, чтобы компенсировать потери бюджета. По оценке главы правительства, эти меры уже дали определенный результат.