"АвтоВАЗ" отзывает более 12,1 тыс. автомобилей Lada

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 12 тыс. 192 автомобиля марки Lada Vesta, Xray, Largus. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с сентября 2019 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - указано в сообщении.

В Росстандарте отметили, что на данных авто проведут замену обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В октябре 2019 г. по этой же причине "Автоваз" отозвал в РФ почти 4 тыс. автомобилей марки Lada Granta.