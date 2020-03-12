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"АвтоВАЗ" отзывает более 12,1 тыс. автомобилей Lada

Причиной отзыва названа проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 12 тыс. 192 автомобиля марки Lada Vesta, Xray, Largus. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с сентября 2019 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - указано в сообщении.

В Росстандарте отметили, что на данных авто проведут замену обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В октябре 2019 г. по этой же причине "Автоваз" отозвал в РФ почти 4 тыс. автомобилей марки Lada Granta.

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