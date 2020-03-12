{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Продажи туров за рубеж в России упали на 60%

При этом существенного спада нет только в сфере внутреннего туризма, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".

"По выездному туризму порядка 60% падение [продаж] в эти дни. Что касается въездного туризма, то падение где-то 20-30%. Единственное направление, по которому мы не видим существенного спада, - это внутренний туризм", - сказала она.

В прошедшие "длинные" выходные такие направления, как юг России - Краснодарский край и Крым, - а также Калининград были забронированы на 100%. Пользовались популярностью и другие российские направления, отметила Догузова. "Люди ездят по стране и, уверена, будут продолжать ездить", - подчеркнула руководитель Ростуризма.

По ее словам, делать какие-либо прогнозы по турпотоку в контексте коронавируса пока рано: все будет зависеть от того, насколько быстро мир справится с этой ситуацией и отправится от нее.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Продажа акций Сбербанка правительству
ЦБ уточнит прогноз профицита ликвидности банков России после продажи Сбербанка
Кроме того, регулятор считает комфортным уровень валютной ликвидности в российском банковском секторе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС