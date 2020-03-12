Продажи туров за рубеж в России упали на 60%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".

"По выездному туризму порядка 60% падение [продаж] в эти дни. Что касается въездного туризма, то падение где-то 20-30%. Единственное направление, по которому мы не видим существенного спада, - это внутренний туризм", - сказала она.

В прошедшие "длинные" выходные такие направления, как юг России - Краснодарский край и Крым, - а также Калининград были забронированы на 100%. Пользовались популярностью и другие российские направления, отметила Догузова. "Люди ездят по стране и, уверена, будут продолжать ездить", - подчеркнула руководитель Ростуризма.

По ее словам, делать какие-либо прогнозы по турпотоку в контексте коронавируса пока рано: все будет зависеть от того, насколько быстро мир справится с этой ситуацией и отправится от нее.