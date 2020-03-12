Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,8% к уровню закрытия предыдущих торгов и торговался на уровне 75,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке в 75 рублей 29 февраля 2016 года.

На 14:05 мск доллар ускорил рост и достиг уровня в 75,16 рубля (+3%). Курс евро рос на 2,8% - до 84,48 рубля.

Российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 10,2%, до 975,39 пункта, свидетельствую данные торговой площадки на 13:51 мск. Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов в конце июля 2017 года.

Индекс Мосбиржи теряет около 7% и находится на отметке в 2318,7 пункта. Ниже 2350 пунктов индекс был в декабре 2018 года.

Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 7,4% - до $33,14 за баррель.

Российский рынок падает на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией. Кроме того, на торги заметно повлияло заявление президента США Дональда Трампа о приостановке авиасообщения с Европой.