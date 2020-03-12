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Продажа акций Сбербанка правительству
Обновлено 

ЦБ уточнит прогноз профицита ликвидности банков России после продажи Сбербанка

Кроме того, регулятор считает комфортным уровень валютной ликвидности в российском банковском секторе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ЦБ может уточнить прогноз структурного профицита ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, после проведения сделки по продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 3,4-3,9 трлн рублей. В дальнейшем вероятно его уточнение после проведения планируемой сделки по покупке правительством Российской Федерации пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ и последующих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - указывается в материалах ЦБ.

Банк России считает комфортным уровень валютной ликвидности в российском банковском секторе. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

"В целом ситуация с валютной ликвидностью в банковском секторе остается на комфортном уровне. В I квартале 2020 года этому, в том числе, оказывает поддержку сезонно высокий приток по текущему счету платежного баланса", - отмечает ЦБ.

Теги
РоссияПродажа акций Сбербанка правительству
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