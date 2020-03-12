"Аэрофлот" просит не спешить с обменом и сдачей билетов из-за нагрузки на колл-центры

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" призывает пассажиров не спешить с перебронированием и возвратом авиабилетов, если билеты приобретены не на ближайшие даты, из-за высокой нагрузки на колл-центры компании. Обменять или вернуть авиабилеты без штрафа можно будет вплоть до 30 апреля.

"В связи с очень большим количеством запросов, связанных с перебронированием и возвратами на отмененные рейсы сейчас нагрузка на колл-центр и офисы очень высока. Мы прорабатываем ряд мер с целью снизить нагрузку и снять ненужный ажиотаж, - сообщила ТАСС пресс секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. - "Аэрофлот" попросил пассажиров не спешить с обращением по вопросам отмены и перебронирования в случае, если ваши рейсы были отменены, и если ваши билеты были приобретены на ближайшие даты. Вы сможете обменять или сдать их в любой день до 30 апреля без штрафа".

Для пассажиров, вылет которых запланирован на более поздние даты, также нет никакой необходимости делать обмен прямо сейчас, добавила она. "Мы прорабатываем удобные условия возврата и сделаем все, чтобы все могли комфортно решить свои вопросы", - отметила Спивакова.