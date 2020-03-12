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Минфин предложил разрешить размещение средств ФНБ в юанях и иенах

Включение в корзину разрешенных валют фонда юаня будет способствовать сближению валютной структуры средств фонда с фактической структурой международных резервов Банка России, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минфин предложил разрешить размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юанях и долговых обязательствах в иенах и юанях, следует из проекта постановления правительства. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что включение в корзину разрешенных валют ФНБ юаня будет способствовать сближению валютной структуры средств фонда с фактической структурой международных резервов Банка России, модифицированной в последнее время в целях минимизации "санкционных" рисков.

Согласно пояснительной записке, китайская валюта входит в состав рассчитываемой МВФ корзины резервных валют SDR, хотя еще и не приобрела среди институциональных инвесторов, включая центральные банки, полноценного статуса резервной валюты по причине недостаточно развитого внутреннего финансового рынка и ограничений на движение капитала. При этом, в международных резервах России доля китайского юаня уже значительна - 13,2% по состоянию на 30 июня 2019 года.

"Включение китайского юаня в валютную структуру ФНБ потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами фонда", - указывается в документе.

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