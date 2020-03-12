В Липецкой области постоят завод глубокой переработки гороха

ТАСС, 12 марта. Компания "Анева" к 2023 году за 4 млрд рублей построит завод глубокой переработки гороха. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Игоря Артамонова с директором компании Александром Уваркиным.

"Новым резидентом стала компания ООО "Анева", которая реализует проект по глубокой переработке гороха на белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмальную продукцию. Для реализации проекта выделен участок на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк" площадью 20 га, планируемые инвестиции составляют более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

По ее данным, мощности завода позволят перерабатывать более 50 тыс. тонн сухого гороха, из него будут получать гороховый белок, который в пищевой промышленности является высококачественной альтернативой соевым, молочным и яичным белкам. "Запуск производства запланирован на 2023 год, численность сотрудников - 75 человек со средней заработной платой более 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Компания "Анева" стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает 64 компании-резидента из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. Резиденты построили 23 завода, вложив порядка 63 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций более 197 млрд рублей, в ОЭЗ создано почти 4,3 тыс. рабочих мест. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.