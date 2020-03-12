"Аэрофлот" снизил стоимость международных авиабилетов в среднем на 10%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" снизила тарифы на международные перевозки в среднем на 10% для поддержания доступности авиаперелетов. Об этом говорится в сообщении компании. Такой шаг распространяется на саму авиакомпанию "Аэрофлот", а также на часть рейсов дочерних компаний - "Россия" и "Аврора".

"Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж", - отмечается в сообщении компании.