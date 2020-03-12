Курс биткойна опустился ниже $6 тыс.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Средний обменный курс биткойна в ходе торговой сессии снизился на 23,9% - до $5,97 тыс. за единицу криптовалюты по состоянию на 15:08 мск. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $6 тыс. за штуку в мае 2019 года.

Цена криптовалюты еще в начале марта была в диапазоне $8,5-9 тыс., затем она перешла к снижению.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $109,07 млрд.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".