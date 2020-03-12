Банк России нарастил международные резервы до максимума с конца 2008 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на конец 6 марта 2020 года составили $577,8 млрд, показав рост за неделю на $7,8 млрд (+1,4%), сообщил Банк России.

По данным ЦБ, увеличение резервов произошло "в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

В последний раз международные резервы РФ находились на подобном уровне в конце августа - начале сентября 2008 года. Максимальный объем резервов составлял $598,1 млрд в начале августа 2008 года.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.