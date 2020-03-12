{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД предлагают устанавливать цену билетов на электрички в зависимости от способа покупки

Стоимость также будет зависеть от категории поезда, дня недели и времени совершения поездки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают дифференцировать цены на билеты в пригородном сообщении в зависимости от способа приобретения билета, дня недели и времени поездки, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов в ходе слушаний, посвященных пригородному сообщению, которые прошли в Общественной палате РФ.

"Важнейшим конкурентным преимуществом любой услуги является цена билета, которую в пригородном сообщении предлагается дифференцировать в зависимости от категории поезда, способа приобретения билетов, дня недели и времени совершения поездки", - сказал он.

В европейских странах, отметил Пегов, применение дифференцированных тарифов не перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении является распространенной практикой. Например, приобретая проездной документ в мобильном приложении, пассажир платит наименьшую цену, в кассе - наибольшую.

"Данный подход позволит оптимизировать расходы перевозчиков по продаже проездных документов, прежде всего, за счет использования безбумажных, безкассовых и безналичных способов оплаты", - сказал он.

Замглавы РЖД указал на то, что в законодательстве отсутствует норма, регулирующая право органов исполнительной власти субъектов РФ устанавливать дифференцированные тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении. "В целях применения дифференцированных тарифов в качестве универсальной нормы для всех субъектов РФ предлагается внести соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров в части установления дифференцированных тарифов в соответствии со способом приобретения проездных документов", - заключил Пегов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года
Индекс РТС упал на 11,77% - до 958,3 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС