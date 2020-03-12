РЖД предлагают устанавливать цену билетов на электрички в зависимости от способа покупки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают дифференцировать цены на билеты в пригородном сообщении в зависимости от способа приобретения билета, дня недели и времени поездки, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов в ходе слушаний, посвященных пригородному сообщению, которые прошли в Общественной палате РФ.

"Важнейшим конкурентным преимуществом любой услуги является цена билета, которую в пригородном сообщении предлагается дифференцировать в зависимости от категории поезда, способа приобретения билетов, дня недели и времени совершения поездки", - сказал он.

В европейских странах, отметил Пегов, применение дифференцированных тарифов не перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении является распространенной практикой. Например, приобретая проездной документ в мобильном приложении, пассажир платит наименьшую цену, в кассе - наибольшую.

"Данный подход позволит оптимизировать расходы перевозчиков по продаже проездных документов, прежде всего, за счет использования безбумажных, безкассовых и безналичных способов оплаты", - сказал он.

Замглавы РЖД указал на то, что в законодательстве отсутствует норма, регулирующая право органов исполнительной власти субъектов РФ устанавливать дифференцированные тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении. "В целях применения дифференцированных тарифов в качестве универсальной нормы для всех субъектов РФ предлагается внести соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров в части установления дифференцированных тарифов в соответствии со способом приобретения проездных документов", - заключил Пегов.