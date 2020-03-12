Мосбиржа проведет Биржевой форум в 2020 году в онлайн-формате

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московская биржа в связи с принимаемыми в стране и мире мерами по предотвращению распространения коронавируса проведет Биржевой форум в 2020 году в формате онлайн-конференции, сообщается в пресс-релизе компании.

"Московская биржа приняла решение о проведении Биржевого форума 2020, запланированного на 1-2 апреля 2020 года, в новом формате онлайн-конференции", - указано в сообщении.

Встречи руководителей российских компаний-эмитентов с инвесторами, запланированные в рамках второго дня Биржевого форума, пройдут в двух форматах: в формате видеоконференции для иностранных инвесторов и в формате очной встречи для российских эмитентов и инвесторов.

Программа форума в формате онлайн-конференции будет опубликована в ближайшее время.

Биржевой форум - это крупнейшая в России конференция профессионального финансового сообщества, ежегодно собирающая более двух тысяч руководителей компаний, представителей банковских кругов и брокерских компаний, регулирующих органов.