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Распространение коронавируса нового типа

Мосбиржа проведет Биржевой форум в 2020 году в онлайн-формате

Мероприятие запланировано на 1-2 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московская биржа в связи с принимаемыми в стране и мире мерами по предотвращению распространения коронавируса проведет Биржевой форум в 2020 году в формате онлайн-конференции, сообщается в пресс-релизе компании.

"Московская биржа приняла решение о проведении Биржевого форума 2020, запланированного на 1-2 апреля 2020 года, в новом формате онлайн-конференции", - указано в сообщении.

Встречи руководителей российских компаний-эмитентов с инвесторами, запланированные в рамках второго дня Биржевого форума, пройдут в двух форматах: в формате видеоконференции для иностранных инвесторов и в формате очной встречи для российских эмитентов и инвесторов.

Программа форума в формате онлайн-конференции будет опубликована в ближайшее время.

Биржевой форум - это крупнейшая в России конференция профессионального финансового сообщества, ежегодно собирающая более двух тысяч руководителей компаний, представителей банковских кругов и брокерских компаний, регулирующих органов.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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