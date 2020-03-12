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Распространение коронавируса нового типа

Мосбиржа обеспечит непрерывность работы инфраструктуры на фоне коронавируса

Она ввела ограничения на зарубежные командировки сотрудников

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московская биржа разработала детальный план действий для обеспечения непрерывности работы биржевой инфраструктуры при разных сценариях развития эпидемиологической обстановки в стране на фоне коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"На данный момент Московская биржа ввела ограничения на зарубежные командировки сотрудников. Сотрудники, возвращающиеся из поездок в страны со значительным числом заболевших, в обязательном порядке отправляются на карантин на 14 дней с дистанционной работой. Ограничено число внутренних встреч и переговоров с партнерами в офисах биржи - по возможности встречи проводятся в режиме видеоконференций. Пересматриваются планы проведения семинаров и конференций", - указывает торговая площадка.

Также в сообщении отмечается, что биржа "имеет надежные механизмы обеспечения непрерывности бизнеса и работы всей инфраструктуры".

"Биржевые торги на всех рынках, включая расчеты и клиринг, проводятся в обычном режиме", - сообщила компания.

По данным европейского офиса ВОЗ, количество зараженных в странах Европы, за исключением России, составило 22,7 тыс. человек, 944 заболевших умерли.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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