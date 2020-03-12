Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.

"Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что ранее ожидался более высокий рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности.

По его словам, в настоящее время недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, отметил он.