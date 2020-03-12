В ЦБ РФ считают, что банки не готовы к саморегулированию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Кредитные организации в России не готовы к саморегулированию, заявил на заседании совета Ассоциации банков России первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Я понял, что банки не готовы к саморегулированию, обсуждать какие-то темы можно годами. Срок, который прошел, который мы предложили, чтобы эту тему обсудить, был достаточным, чтобы принять решение. Отсутствие решения - тоже ответ, нас он тоже устраивает. Поэтому мы будем двигаться в парадигме отсутствия саморегулирования в отношении банковских продуктов. В отношении небанковских продуктов мы будем двигаться так же, как мы писали в консультационном докладе. Хотите продавать страховые продукты, значит, вам придется становиться членами СРО небанковских, страховых... Пойдем этим путем", - сказал он.

В беседе с журналистами Швецов уточнил, что продажа небанковских продуктов будет регулироваться через другие СРО. В вопросе банковских продуктов Банк России будет использовать прямое регулирование или через законодательство.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на международном финансовом конгрессе в прошлом году сообщила, что Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке. Она напомнила, что у некредитных финансовых организаций есть стандарты продаж и саморегулируемые организации, следящие за их исполнением, - а в банковском секторе СРО нет - существуют только банковские ассоциации. В своем выступлении Набиуллина подчеркнула, что Банк России пойдет на государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов не сработает саморегулирование. В частности, она поторопила с введением саморегулирования в банковский сектор.