Минэнерго РФ допускает негативное влияние коронавируса на экспорт угля, но пока его нет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Негативное влияние нового коронавируса на экспорт угля из России не исключено, однако по итогам января - февраля падения поставок не наблюдается. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Сейчас сложно говорить про влияние (коронавируса на экспорт угля - прим. ТАСС), оно, конечно будет. По цифрам - не проявляется. Коронавирус приводит к спаду промышленного производства, и, как следствие, к снижению потребности во всех видах энергоресурсов", - сказал он, отметив, что "никто не знает, как быстро это скажется на рынке".

"Экспорт растет. По итогам двух месяцем мы не наблюдаем падения", - заключил замминистра.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), добыча угля в России в январе - феврале 2020 г. сократилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 66,54 млн тонн, при этом экспортные поставки упали на 14%, до 25,22 млн тонн. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе 2020 г. экспорт угля вырос в сравнении с показателем прошлого года на 13,4% - до 12,53 млн тонн.