{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго РФ допускает негативное влияние коронавируса на экспорт угля, но пока его нет

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский отметил, что экспорт растет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Негативное влияние нового коронавируса на экспорт угля из России не исключено, однако по итогам января - февраля падения поставок не наблюдается. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Сейчас сложно говорить про влияние (коронавируса на экспорт угля - прим. ТАСС), оно, конечно будет. По цифрам - не проявляется. Коронавирус приводит к спаду промышленного производства, и, как следствие, к снижению потребности во всех видах энергоресурсов", - сказал он, отметив, что "никто не знает, как быстро это скажется на рынке".

"Экспорт растет. По итогам двух месяцем мы не наблюдаем падения", - заключил замминистра.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), добыча угля в России в январе - феврале 2020 г. сократилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 66,54 млн тонн, при этом экспортные поставки упали на 14%, до 25,22 млн тонн. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе 2020 г. экспорт угля вырос в сравнении с показателем прошлого года на 13,4% - до 12,53 млн тонн.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ и кабмин договорились о создании рабочей группы по "длинным" деньгам
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что намерен улучшить инвестиционный климат и обеспечить "длинные" деньги для экономики России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС