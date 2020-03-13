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Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%

Спрос при этом превысил предложение в 1,8 раза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спрос на покупку гаражей в России за год увеличился на 5%, а предложение - на 10% на фоне подготовки законопроекта о "гаражной амнистии". Об этом свидетельствуют результаты исследования "Авито Недвижимость", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Новый законопроект о "гаражной амнистии", призванный упростить процедуру приватизации гаражей и земли под ними, стимулирует рынок. В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%. Спрос при этом превысил предложение в 1,8 раза", - говорится в исследовании.

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Анализируя спрос, эксперты брали в расчет количество запросов контактов на сайте "Авито" - переход по ссылке "Показать телефон" или "Написать сообщение". При этом число запросов "Авито Недвижимость" не раскрывает. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, на данный момент портал насчитывает 116 тыс. активных объявлений о продаже гаражей по всей России.

По данным исследования, средняя цена гаража в России в феврале составила 250 тыс. рублей. Среди 25 крупнейший городов самые доступные гаражи продаются в Челябинске - за 165 тыс. рублей, в Волгограде и в Омске - по 190 тыс. рублей. Наиболее высокая цена зафиксирована в Сочи, где гараж в среднем продается за 1,7 млн рублей. Второе место занимает Владивосток (625 тыс. рублей), третье - Москва (500 тыс. рублей в среднем).

В 12 из 25 крупнейших городов аналитики зафиксировали рост цен на гаражи на фоне увеличения спроса и предложения. Наиболее заметное удорожание произошло в Самаре - на 17%, Москве - на 11% и Санкт-Петербурге - на 7%. Еще в девяти городах средняя стоимость не изменилась. Только в четырех городах средние цены на гаражи за год упали, сильнее всего в Саратове - на 20%. В Архангельске, Калининграде и Ростове-на-Дону снижение не превысило 5%.

"Авито" - сайт частных объявлений, ежемесячная аудитория которого, по данным сервиса "Яндекс.Радар", составляет 47,1 млн человек - около трети населения России.

"Гаражная амнистия"

Минэкономразвития и Росреестр в середине февраля внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии" для урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам. По данным Единого государственного реестра недвижимости, в России более 3,5 млн незарегистрированных гаражей.

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