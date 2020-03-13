В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Финансовая система России сейчас готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, регулятор внимательно следит за развитием ситуации на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть", - отмечает регулятор.

На фоне повышенной волатильности Банк России внимательно следит за развитием ситуации на финансовом рынке. Кроме того, ЦБ РФ принял ряд мер для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики.

Ситуация 2014 года

В первой половине 2014 года давление на рубль оказывали беспорядки и последующий государственный переворот на Украине, а затем - санкции, введенные против России США и другими странами. С осени основную роль в падении курса рубля стало играть сокращение цены на нефть: с $107 за баррель нефти марки Brent в августе 2014 года до $60 - в декабре.

В декабре одной из причин сокращения курса рубля также стали спекуляции на валютном рынке.

28 ноября, после отказа Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сокращать объемы добычи нефти, курс евро поднялся до 61,41 рубля. 2 декабря доллар стал дороже 50 рублей. 16 декабря - после решения ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых - был поставлен абсолютный рекорд обменного курса на биржевых торгах: более 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро.