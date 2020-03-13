Доля долгов по потребкредитам снизилась в январе до 15,5% от общего объема таких займов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Доля просроченной свыше 30 дней задолженности по займам на покупку потребительских товаров снизилась в общем объеме потребкредитов в январе этого года до 15,5% против 19,1% годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В последнее время ситуация с "плохими" долгами постоянно улучшается, - приводит пресс-служба слова гендиректора организации Александра Викулина. - Прежде всего это свидетельствует о тщательном контроле банками ситуации с кредитными рисками своих клиентов. В то же время нельзя исключать, что в 4-м квартале 2019 года ряд "плохих портфелей" был передан банками по цессии (передача коллекторам - ТАСС)".

В четвертом квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребкредитам (среди 30 регионов - лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (8,9%), Москве (12,1%), Республике Татарстан (12,9%). Самое большое сокращение доли долгов по потребкредитам отмечено в Алтайском крае (-6,5% пункта), Иркутской области (-6,3 п.п.), Приморском крае (-5,8 п.п.).

В октябре-декабре прошлого года доля просроченной задолженности по такой категории кредитов сократилась практически во всех регионах, следует из сообщения бюро кредитных историй.

Также в пресс-службе отметили, что средний персональный кредитный рейтинг заемщика потребительского кредита за год вырос на 6 баллов и в январе 2020 года составил 633 балла (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850).