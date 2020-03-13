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Мишустин сообщил, что на модернизацию инфраструктуры малых городов выделят 1,5 млрд руб.

Выбрано пять пилотных регионов для реализации программы, пояснил премьер-министр

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. В 2020 году на модернизацию инфраструктуры малых городов будет выделено 1,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в Переславле-Залесском.

"Правительство разработало программу помощи малым городам. Она предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%, на эти цели в 2020 году будет выделено 1,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что всего выбрано пять пилотных регионов для реализации программы. Одним из этих городов станет Переславль-Залесский. По его словам, на модернизацию изношенной инфраструктуры ЖКХ города планируется направить 300 млн рублей в 2020 году.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЯрославская область
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