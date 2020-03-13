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Сбербанк намерен вложить более 30 млрд рублей в бизнес-проекты на Ставрополье

Компания планирует реализовать 50 проектов в сфере туризма, строительства и агропромышленного комплекса

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует реализовать 50 проектов в сфере туризма, строительства и агропромышленного комплекса на Ставрополье на сумму более 30 млрд руб. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

"Осенью прошлого года вместе с региональным правительством было подписано соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Создан совместный экспертный офис для проведения комплексной оценки инвестиционных проектов. В настоящее время мы рассматриваем свыше 50 бизнес-кейсов в сфере строительства жилья, туризма и агропромышленного комплекса и других отраслей на общую сумму более 30 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова.

Отмечается, что кредитный портфель банка в сфере агропромышленного комплекса в Ставропольском крае составляет более 20,6 млрд рублей, из которых 8,4 млрд рублей приходится на кредиты с господдержкой. Еще одна отрасль, которую активно развивает банк - это строительство жилья. Сбербанк со своей стороны оказывает комплексную поддержку как в части экспертизы проектов, финансирования застройщиков, так и ипотечного кредитования населения.

По данным пресс-службы, в настоящее время банк рассматривает 37 проектов в сфере строительства на общую сумму 12,8 млрд рублей. Помимо этого в стадии проведения экспертизы Сбербанка находится 10 проектов в области туризма на сумму 11,3 млрд рублей.

В Ставропольском крае действует 308 филиалов банка. В прошлом году кредитной организацией предоставлено около 53,2 млрд рублей кредитных средств населению, местный бизнес прокредитован на сумму более 107 млрд рублей.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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