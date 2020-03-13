Сергей Иванов переизбран гендиректором "Алросы" на пять лет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет директоров алмазодобывающей компании "Алроса" переизбирал Сергея Иванова на пост генерального директора - председателя правления компании на пять лет. Об этом говорится в материалах компании, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Избрать Иванова Сергея Сергеевича генеральным директором - председателем правления АК "Алроса" сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Глава наблюдательного совета "Алросы", министр финансов РФ Антон Силуанов поздравил Иванова с переназначением, отметив лидирующие позиции компании в мире по добыче алмазов. "["Алроса"] уверенно повышает производственную эффективность и качество управления, укрепила репутацию и доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов", - цитирует пресс-служба слова Силуанова.

В свою очередь Иванов поблагодарил наблюдательный совет компании за оказанное доверие.

Сергей Иванов возглавил "Алросу" в марте 2017 года. Срок действия его контракта составлял три года.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%, еще 6% приходится на предприятие Catoca в Анголе, в котором "Алроса" владеет 41%. Компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.