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Востребованность трассы М-11 в 2019 году увеличилась в три раза

По ней было совершено порядка 11,5 млн проездов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Число проездов по новой платной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург в 2019 году увеличилось в три раза, до 11,5 млн поездок. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор", в управлении которой находится трасса.

"Самый динамичный рост среди всех дорог госкомпании в 2019 году зафиксирован на трассе М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург. По ней было совершено почти 11,5 млн проездов, что в три раза больше показателей 2018 года", - отметили в "Автодоре".

При этом в компании уточнили, что в настоящий момент среднесуточная интенсивность трассы М-11 составляет порядка 55 тыс. автомобилей, что в два раза выше показателей в начале прошлого года. "Во второй половине 2019 года на М-11 открыты три новых участка общей протяженностью 188,5 км, благодаря которым вырос не только общий трафик дороги, но и существенно возросло число локальных проездов на небольшие расстояния", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в "Автодоре" сообщали, что число проездов по платным автодорогам в России в 2019 году выросло на 19,7%, до 132 млн 600 тыс. поездок. Кроме того, смертность на платных трассах в прошлом году снизилась на 20%, а количество ДТП - на 8%.

О трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург

Скоростная трасса М-11 введена в эксплуатацию 27 ноября 2019 года. В результате голосования для дороги выбрали название "Нева". На всем протяжении трасса принадлежит к высшей технической категории, не имеет перекрестков в одном уровне, светофоров, наземных пешеходных переходов. Максимальная разрешенная скорость - 110 км/ч, на трассе в обход Вышнего Волочка можно ехать со скоростью до 130 км/ч. Весной 2020 года планируется увеличить скоростной режим до 130 км/ч и на других участках трассы. Стоимость проезда по всей М-11 составляет порядка 2 тыс. рублей для легковых автомобилей.

Как уточняли в "Автодоре", общая протяженность трассы - 669 км, путь от столицы до Санкт-Петербурга по новой трассе занимает не более пяти с половиной часов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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