Курс евро на Мосбирже опустился ниже 81 рубля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Курс рубля по отношению к евро на Московской бирже укрепился на 3% к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 14:46 мск, европейская валюта торговалась на уровне 80,99 рубля.

На 14:50 мск евро находился на отметке 80,95 рубля, что на 3,1% ниже уровня закрытия торговой сессии 12 марта. Американская валюта снижалась до 72,65 рубля (-2,9%).

Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам на фоне роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 6% - до $35,21 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 5,8% - до $33,31 за баррель.