Мишустин заверил, что власти будут делать все для решения проблем в регионах

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости срочно решать накопившиеся в регионах проблемы с инфраструктурой.

На встрече с участниками Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам и представителями общественности председатель правительства констатировал, что "регион с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больницах, построенные еще при царе-батюшке, построенных без элементарных удобств".

Для примера он привел окружную больницу Костромы, в которой побывал до совещания. "Мы сегодня были в местной больнице, где в 1760 году был кожевенный завод, даже поднялись специально на верх, посмотрели сооружения, в которых варили кожу. Это не просто грустно, это недопустимо! Отделение гинекологии наводит на мысли о чем угодно, но только не о счастливом материнстве, решение таких проблем откладывать нельзя", - сказал глава кабинета министров. "Уверен, что мы приложим совместные усилия, правительство сделает все, чтобы ситуацию кардинально изменить", - заверил премьер-министр.

Он напомнил о прозвучавших в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию приоритетов по улучшению демографической ситуации, по поддержке семей с детьми, развития первичного звена здравоохранения. "Нужно сделать все, чтобы планы людей на будущее, на счастье их семей не разбивались о такие бытовые преграды", - подчеркнул Мишустин. По его словам, национальные проекты "должны дойти до людей".

На его взгляд, Кострому с почти 300-тысячным населением трудно назвать мегаполисом, здесь еще надо многое сделать для улучшения ситуации. "Безусловно, многое делается, мы приехали для того, чтобы поддержать Сергея Константиновича [Ситникова, губернатора Костромской области], чтобы вместе разобраться в проблемах и помочь их решить", - сказал председатель правительства, призвав провести деловой разговор на нынешнем совещании.

Мишустин отметил, что ситуация в Ярославской и Костромской областях неплохая. "У нас сегодня насыщенный день, мы побывали в двух регионах, двух областях центральной России - это Ярославская и Костромская области... ситуация здесь в целом очень даже неплохая", - сказал он. Мишустин указал, что в прошлом году темпы роста промышленного производства в Костромской области были втрое выше, чем общероссийские показатели. Также он отметил, что в области улучшается инвестиционный климат.

О проблемах

Мишустин назвал Костромскую область регионом с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом, где при этом люди вынуждены лечиться в больнице, "построенной при царе-батюшке".

"Есть и немало проблем (в Костромской области), которые касаются достаточно чувствительных для населения вопросов. Это прежде всего ситуация с доступностью медицины... с вопросами качества образования, уровень зарплат работников образовательных учреждений, среднего медицинского персонала", - сказал он в ходе встречи по нацпроектам. При этом Мишустин отметил, что в области не хватает врачей.

Он подчеркнул, что есть вопросы, связанные с тем, что мало школ, дети учатся в две смены. "Все эти проблемы, конечно, необходимо решать", - указал Мишустин.

Также премьер отметил, что ранее в этот день много обсуждал вопросы, связанные с ЖКХ. "Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. XXI век, центр России, а люди живут без газа", - сказал он, добавив, что такого быть не должно. "Получается, что регион с богатейшей историей, хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больнице, построенной еще при царе-батюшке без элементарных удобств", - сказал Мишустин.