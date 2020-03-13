{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Костромской губернатор обратился к премьер-министру с просьбой о газификации региона

По словам Сергея Ситникова, отсутствие газа сказывается на миграции населения

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в пятницу на совещании обратился с просьбой о возобновлении газификации региона к главе правительства России Михаилу Мишустину, посетившему с рабочей поездкой Кострому.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце февраля на встрече премьер-министра РФ с членами Совета палаты Совета Федерации отметила низкие темпы газификации населенных пунктов в регионах. В частности, она привела в пример Костромскую область, которая выгодно расположена по отношению к магистральным газопроводам, но при этом газифицирована только на 25%.

"Я обращаюсь к председателю правительства, к коллегам из "Газпрома" с убедительной просьбой вернуться к газификации региона и в кратчайшие сроки решить проблему, связанную с подачей газа по ветке Галич - Мантурово - Шарья", - сказал Ситников, отметив, что из-за отсутствия газа в ряде городов регион уже потерял несколько крупных инвесторов.

По словам губернатора Костромской области, отсутствие необходимой для динамичного развития экономики инфраструктуры является в настоящее время одной из самых актуальных проблем в регионе. Отсутствие газа сказывается и на миграции населения.

"Мы сделали анализ за несколько лет - отток населения есть, и это понято, потому что рядом Москва и Московская область. Вместе с тем из негазифицированных районов население мигрирует на 38% больше, чем из газифицированных", - добавил Ситников.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСитников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская область
Реклама на ТАСС
Ростех не рассматривает создание дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры"
Там отметили, что такое решение является нецелесообразным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС