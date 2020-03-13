Костромской губернатор обратился к премьер-министру с просьбой о газификации региона

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в пятницу на совещании обратился с просьбой о возобновлении газификации региона к главе правительства России Михаилу Мишустину, посетившему с рабочей поездкой Кострому.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце февраля на встрече премьер-министра РФ с членами Совета палаты Совета Федерации отметила низкие темпы газификации населенных пунктов в регионах. В частности, она привела в пример Костромскую область, которая выгодно расположена по отношению к магистральным газопроводам, но при этом газифицирована только на 25%.

"Я обращаюсь к председателю правительства, к коллегам из "Газпрома" с убедительной просьбой вернуться к газификации региона и в кратчайшие сроки решить проблему, связанную с подачей газа по ветке Галич - Мантурово - Шарья", - сказал Ситников, отметив, что из-за отсутствия газа в ряде городов регион уже потерял несколько крупных инвесторов.

По словам губернатора Костромской области, отсутствие необходимой для динамичного развития экономики инфраструктуры является в настоящее время одной из самых актуальных проблем в регионе. Отсутствие газа сказывается и на миграции населения.

"Мы сделали анализ за несколько лет - отток населения есть, и это понято, потому что рядом Москва и Московская область. Вместе с тем из негазифицированных районов население мигрирует на 38% больше, чем из газифицированных", - добавил Ситников.