Эксперты: нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией может принести выгоду обеим

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ценовое противостояние России и Саудовской Аравии на рынке нефти, начавшееся после развала соглашения ОПЕК+, может затянуться надолго. Обе страны способны выжить и при ценах существенно ниже $30 за баррель, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Сохранение такой конъюнктуры на протяжении года-двух действительно может потеснить с рынка производителей более дорогой нефти, например, сланцевые компании, и рынок сбалансируется, допускают аналитики. Но игра будет стоить свеч, если со стороны США не последуют ответные и более жесткие меры.
Россия и Саудовская Аравия, согласованно сокращавшие добычу на протяжении трех лет, на встрече 6 марта не смогли договориться о продлении сокращения добычи с апреля 2020 года. Нефть на этих новостях на следующий торговый день, 9 марта, подешевела на 30%, до $31 за баррель и до сих пор не может подняться выше $40 за баррель.
Дальнейшие события только продемонстрировали отдаление бывших партнеров от прежней стратегии. Саудовская Аравия заявила о планах добывать с апреля 12,3 млн баррелей в сутки (б/с), что даже превышает ее предельные мощности. Сама добывающая инфраструктура будет расширена с 12 до 13 млн б/с, пообещали в Эр-Рияде. Министр энергетики королевства принц Абель Азиз бен Сальман также сказал, что совместным с Россией встречам на площадке ОПЕК не бывать, пока Москва не согласится на предложенный Эр-Риядом план сокращений.
На это глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что так же "не видит условий" для новых соглашений в рамках формата ОПЕК+. По словам Новака, российские компании приступят к увеличению добычи с апреля. Производственные планы нефтяники теперь будут обсуждать в Минэнерго регулярно. А после того, как Саудовская Аравия начала предлагать европейским покупателям российского сырья нефть по $25 за баррель, наблюдатели и вовсе констатировали начало ценовой войны на рынке нефти.
Саудовская Аравия может выйти на уровень добычи в 12 млн б/с за три-шесть месяцев, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, увеличить добывающие мощности на 1 млн баррелей, до 13 млн так же получится не сразу, а "скорее всего, к 2021 году". "Но даже, если будет добыча в 11 млн баррелей, это уже достаточно негативно для рынка", - отмечает он. Всего страны ОПЕК могут с апреля увеличивать поставки на 3-5 млн б/с, подсчитал эксперт.
Сама Saudi Aramco, учитывая особенности ее месторождений, может спокойно производить нефть и при $15 за баррель "не просто долго, а почти всегда", говорят аналитики. Однако экономика Саудовской Аравии является нефтезависимой и низкие цены на сырье грозят королевству серьезным дефицитом бюджета. Компенсировать выпадающие доходы оно может за счет резервов, заимствований и даже девальвации национальной валюты, полагают они.
Тем не менее Саудовская Аравия может прожить при цене $30 за баррель на протяжении нескольких лет, несмотря на высокую точку фискального равновесия около $80 за баррель, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. С ним согласен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. "У Саудовской Аравии и ее друзей по Персидскому заливу очень глубокие карманы. Они, вероятно, могут поддерживать цены на нефть ниже $40 в течение нескольких месяцев, особенно если они одновременно сокращают расходы", - полагает он.
Россия также готова к периоду низких цен и даже "лучше, чем другие страны", заверил недавно журналистов министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, Россия не будет сокращать расходы, принятые в бюджете. "У нас ниже точка фискального равновесия и экономика более устойчива, но это, в том числе, связано со свободным плаванием валютного курса - то есть риск изменения цены на нефть лежит на населении", - напоминает Маринченко из Fitch.
Нефтяная отрасль способна выдержать волатильность на протяжении долгого периода времени, следует из последних комментариев российских компаний. Цена нефти под воздействием таких факторов, как коронавирус и рецессия, "все равно упала бы до $35 за баррель" и "роль соглашения ОПЕК+ тут не надо переоценивать", сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
По его словам, компания может наращивать добычу и при цене нефти ниже $35 за баррель, потому что у "Газпром нефти" "капитальные и операционные затраты укладываются в $10 за баррель". Глава "Татнефти" Наиль Маганов сказал, что компания продолжит вести добычу "и при цене $8 за баррель".
В России действительно есть месторождения, где издержки добычи очень низкие благодаря близкому расположению транспортной инфраструктуры, говорит Танурков из АКРА. "Но в целом, если цены на нефть не будут ниже $20 за баррель в течение года и дальше, то наша нефтяная отрасль выживет и даже сможет инвестировать", - считает он.
Однако сценарий, при котором цена будет держаться на таком уровне в течение длительного периода, эксперты считают почти невероятным, ведь это приведет к банкротству не только сланцевых компаний в США, но и производителей в Китае, Бразилии и Европе. "Нельзя исключать, что нефть будет опускаться и ниже $30 за баррель, как это произошло в начале 2016 года. Но этот уровень ни для кого не является комфортным и поэтому неустойчив", - объясняет Маринченко.
"Эти год-два мы можем выдержать, в том числе компании. Если многие из наших нефтяников сами лоббировали выход из сделки с ОПЕК, то, очевидно, они готовы. Они понимают свою рентабельность, понимают, что могут получить налоговые льготы. Тем более у нас доходность компаний зависит не от цен на нефть, а от курса доллара", - говорит старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков.
Последние два года благодаря работе соглашения ОПЕК+ российский нефтяной сектор получал рекордные прибыли, которые в условиях ограничений было сложно эффективно использовать. Таким образом за счет накопления этих средств и выплаты высоких дивидендов у компаний и их акционеров создалась подушка безопасности, которая позволит им довольно долго просуществовать, объясняют аналитики.
Потеря доли на рынке нефти России вряд ли грозит в результате демпинговой политики со стороны Саудовской Аравии, говорит Танурков. "В краткосрочном периоде они могут на себя перетянуть около 1 млн баррелей, но в целом демпинг с их стороны будет означать только то, что все производители, и Россия в том числе, снизят цену", - говорит он.
Демпинг на европейском рынке, где, по данным Bloomberg, саудиты уже предлагают нефть по $25 за баррель, сработает на падение цен на всех рынках. "В Европе трейдеры возьмут дешевую нефть с удовольствием. Но они это сделают для того, чтобы продать ее в США, Азии и на других направлениях. В итоге цены упадут везде. А саудиты в результате дифференцированной политики просто поделятся частью прибыли с трейдерами", - резюмирует Танурков.
Ценовая война двух крупнейших производителей нефти может больно ударить по другим странам, где себестоимость добычи более дорогая, таким как США, Китай, Бразилия и странам Северной Европы, говорят аналитики.
Исход венских переговоров означает, что и Россия, и Саудовская Аравия осознанно спровоцировали резкий крах, "чтобы получить быструю реакцию со стороны производителей с более высокими затратами", считает Хансен.
"Было несколько раз, когда после очередного сокращения добычи ОПЕК+ сланцевая нефть из США не только компенсировала эти объемы, но даже превышала их. Поэтому понятно было, что рано или поздно нужно будет из сделки выходить", - считает Колпаков из РАН. Очевидным сценарием выхода была ценовая война, считает он. И если никто не передумает, то она будет длиться не менее года.
В долгосрочной перспективе ценовая война может оказаться выигрышной как для России, так и для Саудовской Аравии, так как позволит вытеснить конкурентов. Однако это сработает в том случае, если США не начнут защищать свою сланцевую промышленность политическими и другими методами, уточняют эксперты. Так, почти сразу после провала венских переговоров в США предложили провести расследование в отношении России и Саудовской Аравии на предмет умышленного демпинга в ущерб американским производителям нефти.
"Если Штаты введут антидемпинговые пошлины на нефть, которые поддержат сланцевые компании и защитят их, то это самый негативный сценарий для нас, и для саудитов, и для рынка в целом", - предупреждает Танурков. Если жестких защитных мер со стороны Вашингтона не последует, то сланцевые компании начнут со временем терять долю на рынке, говорит он.
Если рост добычи со стороны бывших союзников продлится ближайшие пару лет и это будет сопровождаться уходом с рынка сланцевых производителей, то рынок через два-три года сможет прийти в баланс, полагают эксперты.
"Но пока победителей в этой войне не видать. На выдавливание сланцевых компаний может уйти очень много времени. И высока вероятность, что такие расчеты окажутся слишком оптимистичными. Может получиться и наоборот", - заключает Танурков. "Любых войн, в том числе торговых, лучше избегать, к тому же мы сами не совсем понимаем, с кем в данной ситуации воюем - со сланцем или с Эр-Риядом", - отмечает Маринченко.