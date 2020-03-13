Эксперты: нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией может принести выгоду обеим

Аналитики отмечают, что такая ценовая война может больно ударить по другим странам, где себестоимость добычи более дорогая, таким как США, Китай и Бразилия

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ценовое противостояние России и Саудовской Аравии на рынке нефти, начавшееся после развала соглашения ОПЕК+, может затянуться надолго. Обе страны способны выжить и при ценах существенно ниже $30 за баррель, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Сохранение такой конъюнктуры на протяжении года-двух действительно может потеснить с рынка производителей более дорогой нефти, например, сланцевые компании, и рынок сбалансируется, допускают аналитики. Но игра будет стоить свеч, если со стороны США не последуют ответные и более жесткие меры.

Россия и Саудовская Аравия, согласованно сокращавшие добычу на протяжении трех лет, на встрече 6 марта не смогли договориться о продлении сокращения добычи с апреля 2020 года. Нефть на этих новостях на следующий торговый день, 9 марта, подешевела на 30%, до $31 за баррель и до сих пор не может подняться выше $40 за баррель. Дальнейшие события только продемонстрировали отдаление бывших партнеров от прежней стратегии. Саудовская Аравия заявила о планах добывать с апреля 12,3 млн баррелей в сутки (б/с), что даже превышает ее предельные мощности. Сама добывающая инфраструктура будет расширена с 12 до 13 млн б/с, пообещали в Эр-Рияде. Министр энергетики королевства принц Абель Азиз бен Сальман также сказал, что совместным с Россией встречам на площадке ОПЕК не бывать, пока Москва не согласится на предложенный Эр-Риядом план сокращений. На это глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что так же "не видит условий" для новых соглашений в рамках формата ОПЕК+. По словам Новака, российские компании приступят к увеличению добычи с апреля. Производственные планы нефтяники теперь будут обсуждать в Минэнерго регулярно. А после того, как Саудовская Аравия начала предлагать европейским покупателям российского сырья нефть по $25 за баррель, наблюдатели и вовсе констатировали начало ценовой войны на рынке нефти. Саудовская Аравия может выйти на уровень добычи в 12 млн б/с за три-шесть месяцев, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, увеличить добывающие мощности на 1 млн баррелей, до 13 млн так же получится не сразу, а "скорее всего, к 2021 году". "Но даже, если будет добыча в 11 млн баррелей, это уже достаточно негативно для рынка", - отмечает он. Всего страны ОПЕК могут с апреля увеличивать поставки на 3-5 млн б/с, подсчитал эксперт. Сама Saudi Aramco, учитывая особенности ее месторождений, может спокойно производить нефть и при $15 за баррель "не просто долго, а почти всегда", говорят аналитики. Однако экономика Саудовской Аравии является нефтезависимой и низкие цены на сырье грозят королевству серьезным дефицитом бюджета. Компенсировать выпадающие доходы оно может за счет резервов, заимствований и даже девальвации национальной валюты, полагают они.

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Тем не менее Саудовская Аравия может прожить при цене $30 за баррель на протяжении нескольких лет, несмотря на высокую точку фискального равновесия около $80 за баррель, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. С ним согласен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. "У Саудовской Аравии и ее друзей по Персидскому заливу очень глубокие карманы. Они, вероятно, могут поддерживать цены на нефть ниже $40 в течение нескольких месяцев, особенно если они одновременно сокращают расходы", - полагает он. Россия также готова к периоду низких цен и даже "лучше, чем другие страны", заверил недавно журналистов министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, Россия не будет сокращать расходы, принятые в бюджете. "У нас ниже точка фискального равновесия и экономика более устойчива, но это, в том числе, связано со свободным плаванием валютного курса - то есть риск изменения цены на нефть лежит на населении", - напоминает Маринченко из Fitch. Нефтяная отрасль способна выдержать волатильность на протяжении долгого периода времени, следует из последних комментариев российских компаний. Цена нефти под воздействием таких факторов, как коронавирус и рецессия, "все равно упала бы до $35 за баррель" и "роль соглашения ОПЕК+ тут не надо переоценивать", сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков. По его словам, компания может наращивать добычу и при цене нефти ниже $35 за баррель, потому что у "Газпром нефти" "капитальные и операционные затраты укладываются в $10 за баррель". Глава "Татнефти" Наиль Маганов сказал, что компания продолжит вести добычу "и при цене $8 за баррель". В России действительно есть месторождения, где издержки добычи очень низкие благодаря близкому расположению транспортной инфраструктуры, говорит Танурков из АКРА. "Но в целом, если цены на нефть не будут ниже $20 за баррель в течение года и дальше, то наша нефтяная отрасль выживет и даже сможет инвестировать", - считает он. Однако сценарий, при котором цена будет держаться на таком уровне в течение длительного периода, эксперты считают почти невероятным, ведь это приведет к банкротству не только сланцевых компаний в США, но и производителей в Китае, Бразилии и Европе. "Нельзя исключать, что нефть будет опускаться и ниже $30 за баррель, как это произошло в начале 2016 года. Но этот уровень ни для кого не является комфортным и поэтому неустойчив", - объясняет Маринченко. "Эти год-два мы можем выдержать, в том числе компании. Если многие из наших нефтяников сами лоббировали выход из сделки с ОПЕК, то, очевидно, они готовы. Они понимают свою рентабельность, понимают, что могут получить налоговые льготы. Тем более у нас доходность компаний зависит не от цен на нефть, а от курса доллара", - говорит старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков.