От "черного понедельника" к пятнице 13-го. Как рынки переживают худшую неделю в истории

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в пятницу начались ростом после обвалов во вторник и четверг - основные индексы и курс рубля поднимаются на фоне дорожающей нефти. В плюсе открылось и большинство европейских площадок, но азиатские индексы не поддержали позитивную динамику, оставшись в "красной зоне". Во второй половине дня откроются американские биржи. По итогам торгов в США можно будет понять, с какими потерями закончили фондовые рынки планеты, пожалуй, худшую неделю за многие десятилетия.

На 13:00 мск индекс Мосбиржи растет на 2,5%, до 2344,35 пункта, а РТС - на 5,1%, до 1015,76 пункта, хотя начал торги ниже 1000 - худшего результата с июля 2017 года. Но до полного восстановления далеко: со вторника по четверг рублевый индекс потерял 15,92%, долларовый - 23,18%.

Укрепляется и рубль: курсы евро и доллара опускаются на 2,8-2,9%, до 81,15 и 72,67 рубля. Это ниже официальных курсов на выходные и понедельник: 73,19 рубля за доллар (на 83,9 копейки ниже предыдущего показателя) и 81,861 за евро (понижение на 1,78 рубля).

Это происходит на фоне постепенного восстановления цен на нефть: стоимость майского фьючерса на Brent на лондонской бирже LSE поднимается на 5,4%, до $35,02 за баррель.

Аналитики тем не менее осторожны в прогнозах. "Ситуация на российском фондовом рынке выглядит пока как технический отскок", - говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По его словам, мировая экономика находится в "полупараличе", а российская валюта и фондовые активы могут возобновить падение из-за сокращения спроса на нефть и скидок, которые предлагает Европе Саудовская Аравия.

"Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры", - ожидает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его словам, позитивную динамику на российском рынке можно будет увидеть по мере приближения к заседанию американской Федеральной резервной системы, назначенному на 17-18 марта.

"Черный понедельник" и "кровавый вторник"

Обвал на биржах начался в понедельник, когда в России был выходной. В течение дня цены на нефть рухнули на треть, Brent почти достигла $31 за баррель. Ключевые американские и европейские индексы за день потеряли 7,6-8,9%. Курс доллара на международном рынке Forex превышал 75 рублей, а евро - 85.