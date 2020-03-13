От "черного понедельника" к пятнице 13-го. Как рынки переживают худшую неделю в истории

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в пятницу начались ростом после обвалов во вторник и четверг - основные индексы и курс рубля поднимаются на фоне дорожающей нефти. В плюсе открылось и большинство европейских площадок, но азиатские индексы не поддержали позитивную динамику, оставшись в "красной зоне". Во второй половине дня откроются американские биржи. По итогам торгов в США можно будет понять, с какими потерями закончили фондовые рынки планеты, пожалуй, худшую неделю за многие десятилетия.
На 13:00 мск индекс Мосбиржи растет на 2,5%, до 2344,35 пункта, а РТС - на 5,1%, до 1015,76 пункта, хотя начал торги ниже 1000 - худшего результата с июля 2017 года. Но до полного восстановления далеко: со вторника по четверг рублевый индекс потерял 15,92%, долларовый - 23,18%.
Укрепляется и рубль: курсы евро и доллара опускаются на 2,8-2,9%, до 81,15 и 72,67 рубля. Это ниже официальных курсов на выходные и понедельник: 73,19 рубля за доллар (на 83,9 копейки ниже предыдущего показателя) и 81,861 за евро (понижение на 1,78 рубля).
Это происходит на фоне постепенного восстановления цен на нефть: стоимость майского фьючерса на Brent на лондонской бирже LSE поднимается на 5,4%, до $35,02 за баррель.
Аналитики тем не менее осторожны в прогнозах. "Ситуация на российском фондовом рынке выглядит пока как технический отскок", - говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По его словам, мировая экономика находится в "полупараличе", а российская валюта и фондовые активы могут возобновить падение из-за сокращения спроса на нефть и скидок, которые предлагает Европе Саудовская Аравия.
"Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры", - ожидает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его словам, позитивную динамику на российском рынке можно будет увидеть по мере приближения к заседанию американской Федеральной резервной системы, назначенному на 17-18 марта.
"Черный понедельник" и "кровавый вторник"
Обвал на биржах начался в понедельник, когда в России был выходной. В течение дня цены на нефть рухнули на треть, Brent почти достигла $31 за баррель. Ключевые американские и европейские индексы за день потеряли 7,6-8,9%. Курс доллара на международном рынке Forex превышал 75 рублей, а евро - 85.
Многие аналитики предрекали российскому рынку "кровавый вторник", но самые пессимистичные прогнозы не оправдались благодаря частичному восстановлению нефтяных котировок и действиям властей. По итогам 10 марта индексы Мосбиржи и РТС снизились на 8-13%, доллар и евро подорожали примерно на 5-5,5%.
В среду на мировых рынках наблюдалось относительное затишье. Российские индексы завершили торговую сессию небольшим снижением на 0,2-0,7%, курсы евро и доллара к моменту завершения основных торгов выросли на 1,25-1,3%. Торги в Милане впервые за две недели закончились в зеленой зоне, прирост составил 0,33%. На Нью-Йоркской фондовой бирже падение возобновилось, практически уничтожив прирост вторника. Банк Англии в среду экстренно снизил базовую процентную ставку с 0,75% до 0,25% годовых, поддержав британских инвесторов - FTSE 100 потерял 83,71 пункта (менее 1,5%).
Обвал рынков продолжился в четверг на новостях о том, что ВОЗ официально признала вспышку коронавируса пандемией, а президент США Дональд Трамп распорядился на 30 дней фактически прервать пассажирское сообщение с Европой. Российские индексы обвалились на 8,3-11%. Нью-Йоркская и Лондонская биржи пережили худшие падения со времен "черного понедельника" 1987 года: Dow Jones обрушился на 9,99%, британский FTSE-100 - на 10,87%.
Свои антирекорды поставили Франция и Италия. Европейскому Центробанку, сохранившему нулевую ключевую ставку и объявившему о новых мерах поддержки экономики, не удалось обнадежить инвесторов: французский индекс CAC 40 обрушился на 12,28%, итальянский FTSE MIB - на 16,9% (самое большое падение с 1998 года). Основной индекс Франкфуртской биржи DAX потерял почти 10,2%, его общее снижение по итогам недели составило 1200,34 пункта (около 10,4%).
Надежды на пятницу
Азиатским торговым площадкам пятница облегчения не принесла. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились снижением основного индекса Nikkei на 6,08%, до 17431,05 пункта - самого низкого показателя с июня 2016 года. Южнокорейский KOSPI потерял 3,43%, президент страны Мун Чжэ Ин заявил о чрезвычайной ситуации в экономике.
Чуть лучше прошел день для бирж Китая: торги в Шанхае и Шэнчжэне завершились снижением индексов "всего" на 1,23% и 1% соответственно, гонконгский Hang Seng потерял 1,14%, хотя в моменте его падение превышало 7%.
Вместе с тем большинство европейских бирж начали пятницу в плюсе: CAC 40 вырос на 3,5%, британский FTSE 100 - на 4,5%, а итальянский FTSE MIB - на 6,2%. Из крупнейших площадок исключением стал только Франкфурт - DAX остается около уровня закрытия в четверг.
Что дальше
"Текущая рыночная конъюнктура остается неблагоприятной ввиду высоких рисков для мировой экономики", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Он пояснил, что "инвесторы обеспокоены возможной недостаточностью экстренных фискальных и монетарных стимулов для сдерживания угрозы замедления мировой экономики". В качестве примера Антонов привел итоги заседания Европейского Центробанка, которые разошлись с ожиданиями рынка.
С ним согласен и Суверов из "БКС Премьер": по его словам, "беспрецедентные монетарные стимулы ФРС и ЕЦБ вчера не смогли предотвратить панические распродажи на мировых биржах". "По-видимому, эпидемия коронавируса не прошла свой пик, соответственно, пика не достигли и распродажи на рынках. Некоторую надежду дает восстановление в Китае, но ситуация в западных странах продолжает ухудшаться. Потери несут не только инвесторы в акции, но и в бонды", - говорит аналитик.