На реализацию послания и покупку Сбербанка выделят около 600 млрд рублей из ФНБ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает, что выделяемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 600 млрд рублей хватит как на реализацию расходных обязательств в рамках выполнения послания президента РФ Федеральному собранию, так и на финансирование сделки о покупке Сбербанка. Об этом заявил на заседании Совета Федерации министр финансов Антон Силуанов.

"У нас достаточно будет ресурсов в Фонде национального благосостояния для того, чтобы и приобрести этот актив [Сбербанк], и профинансировать в текущем году все те дополнительные обязательства, которые возникают в связи с реализацией послания [президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию]", - сказал Силуанов.

"Мы рассчитываем, что в текущем году мы из Фонда национального благосостояния заберем порядка 600 млрд рублей и профинансируем в полном объеме наши расходные обязательства и профинансируем, безусловно, ту сделку, которая у нас предусмотрена по выкупу актива у Банка России - акций Сбербанка", - сказал министр.

Силуанов напомнил о существовании механизма демпфера в нефтяной отрасли. "При высоких ценах на нефть мы доплачиваем нефтяникам, в прошлом году такая доплата составила около 500 млрд рублей", - сказал он.

Он отметил, что в этом году сложилась обратная ситуация - государство будет "получать от нефтяников те доходы, которые они получают от премиальных цен на внутреннем рынке на нефтепродукты". "Это тоже по нашим оценкам даст дополнительно в ФНБ около 500 млрд рублей", - сказал Силуанов.