"Аэрофлот" с 16 марта уменьшит количество рейсов в Европу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 16 марта внесет изменения в программу полетов в Европу и приостановит выполнение ряда регулярных рейсов. Об этом в субботу говорится в сообщении на сайте компании.

"С 16 марта временно будут приостановлены регулярные полеты в/из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих", - говорится в сообщении. Компания объявила о сокращении с 14 и 16 марта частоты полетов из Москвы в Копенгаген и Прагу из-за решения местных властей об ограничении въезда иностранных граждан, прибывающих с туристической целью.

"Аэрофлот" с 16 марта продолжит выполнять рейсы из Москвы в Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция) и Ларнаку (Кипр).

Также с 16 марта полностью прекратятся регулярные рейсы авиакомпании "Россия", выполняющиеся под кодом "Аэрофлота" SU из Санкт-Петербурга в ЕС, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву.

Ограничение авиасообщения в РФ

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ - россиян, "до полного вывоза указанных граждан в их страны".

Ранее авиасообщение было ограничено с Китаем, Южной Кореей и Ираном, в среду, 11 марта, его также ограничили с Германией, Испанией, Италией и Францией. При этом во введенных ранее мерах допускались регулярные рейсы в Барселону, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, свыше 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.