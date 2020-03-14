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В Башкирии создают систему управления АПК на основе искусственного интеллекта

Она начнет работу через три года

УФА, 14 марта. /ТАСС/. Информационная система с алгоритмами искусственного интеллекта создается в Башкирии для управления агропромышленным комплексом региона, она начнет работу через три года. Об этом сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на съезде пчеловодов в субботу.

"Создаем информационную систему, чтобы управлять агропромышленным комплексом. Сегодня мы получаем информацию от фермеров, районов, это все аккумулируем, берем статистику", - сказал Фазрахманов, отметив, что цифровой формат позволит корректно работать с информацией и принимать на ее основе верные решения.

Основа системы будет построена на интерактивной карте и личных кабинетах фермеров и других пользователей, что также даст возможность доступа к государственным и частным услугам по принципу единого окна. "У каждого фермера и субъекта экономики будет личный кабинет, где будет привязка к субсидиям, можно отправлять документы Минсельхоз, налоговую, пенсионный фонд. Также можно будет работать с поставщиками, покупать семена, нанимать транспорт. Планируем запустить электронные площадки, биржи, взяли себе 3 года для реализации, шаг за шагом к этому идем", - добавил министр.

Сейчас система наполняется данными, уже созданы несколько слоев карты. Главная задача - заинтересовать производителей сельхозтоваров пользоваться системой, для этого мы должны дать им новые возможности, пояснила ТАСС начальник аналитического отдела Минсельхоза Башкирии Юлия Путятинская. "На платформе будут доступны сервисы подсказок, в частности, по растениеводству, а на геосистеме на основе космоснимков расчеты индексов растительности (NDVI). То есть можно посмотреть сверху на свое поле, оценить равномерность развитие посевов, и принять управленческие решения для себя, например, о применении препаратов, способах их внесения", - сообщила Путятинская.

Система создана для прямой связи с производителями товаров сельского хозяйства, получения реальных данных и их анализа. На основе этой информации будут приниматься управленческие решения, резюмировала собеседница агентства.

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