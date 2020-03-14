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"Дочка" РЖД приостанавливает движение поездов между Ереваном и Тбилиси на 10 дней

Решение направлено на борьбу с распространением коронавируса

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), которая является дочерним предприятием "Российских железных дорог" (РЖД), приняла решение с 14 по 24 марта приостановить движение поездов по маршруту Ереван - Тбилиси - Ереван в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в субботу сообщает пресс-служба компании.

"Принимая во внимание шаги, направленные на предотвращение распространения коронавируса, ЮКЖД с 14 по 24 марта приостанавливает движение поездов Ереван - Тбилиси - Ереван", - отмечается в сообщении компании.

В Армении к настоящему времени выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, более ста граждан находятся в карантине. Тесты на новый тип коронавируса также сдали премьер-министр страны Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян, результаты будут известны в субботу вечером.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, началась в конце 2019 года в Центральном Китае и с тех пор распространилась более чем на 120 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

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АрменияГрузияРоссия
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