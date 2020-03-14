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Распространение коронавируса нового типа

"Победа" с 16 марта прекратит полеты в Ларнаку, Ригу и Эйндховен

Клиентам отмененных рейсов с вылетом до 31 марта автоматически будет возвращена стоимость билета

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 16 марта приостановит выполнение регулярных рейсов из Москвы в Ларнаку (Кипр), Ригу (Латвия) и Эйндховен (Нидерланды), говорится в сообщении компании. С 16 марта вступает в силу запрет для российских авиакомпаний на выполнение рейсов в страны Евросоюза, кроме столиц государств.

"В странах Евросоюза прямо сейчас находятся наши клиенты, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их домой. Несмотря ни на какие дополнительные расходы мы планируем организовать вывозные рейсы "Победы" из Ларнаки, Риги и Эйндховена", - сообщил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, слова которого приводятся в сообщении.

По информации компании, клиентам отмененных рейсов с вылетом до 31 марта 2020 года автоматически будет возвращена стоимость билета, после 31 марта - оформление возврата будет произведено в течение двух недель.

Компания планирует организовать вывоз пассажиров рейсами "Аэрофлота". Из Ларнаки - до 26 марта, из Риги - до 20 марта, из Эйндховена - до 22 марта.

"Всем клиентам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме", - отмечается в сообщении компании.

Приостановка полетов в Европу

Ранее российские власти приняли решение об ограничении авиасообщения со странами - членами ЕС на фоне вспышки коронавируса. Под ограничение не попадают столицы государств, а также Женева, Осло, Лондон. Все рейсы в эти города должны быть перенесены в терминал F Шереметьево.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле.

Теги
КипрЛатвияНидерландыРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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