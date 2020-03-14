Белорусская железная дорога приостановила движение поездов в Польшу из-за коронавируса

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) временно приостановила движение поездов в Польшу на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре БЖД.

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Польшей принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования. Отменяются и временно курсировать не будут с 15 марта поезда №126/125 и 128/127 Брест - Варшава - Брест, поезд №304/303 Краков - Гродно, поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест - Тересполь - Брест", - сказали в пресс-центре.

Ведомство проинформировало, что неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без дополнительных плат и сборов, что касается электронных проездных документов, то возврат средств будет осуществляться через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, началась в конце 2019 года в Центральном Китае и с тех пор распространилась более чем на 120 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

Ранее национальный авиаперевозчик "Белавиа" из-за ситуации с коронавирусом принял решение отменить около 70 рейсов в страны Европы и Азии, а также в ряд российских городов.