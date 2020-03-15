Марокко временно приостановило пассажирское авиасообщение с другими странами

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение приостановить до нового распоряжения пассажирское авиасообщение с другими странами в целях противодействия новому типу коронавируса. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, которое в воскресенье цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Королевство Марокко решило приостановить до дальнейшего уведомления все международные пассажирские рейсы на свою территорию и со своей территории, - подчеркивается в заявлении. - Принятое решение является частью профилактических мер против распространения коронавируса".

Первый случай заражения коронавирусом в Марокко был зафиксирован 2 марта. С тех пор было выявлено более 20 случаев заражения, коронавирус, в частности, был обнаружен у министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один человек умер.