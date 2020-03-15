Минфин США прогнозирует рост экономической активности в стране, несмотря на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Распространение заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не приведет к замедлению экономического роста в США по итогам года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Вопрос заключается не в том, какова экономическая ситуация сейчас. На самом деле вопрос заключается в том, какие экономические инструменты мы применим, чтобы преодолеть [последствия вспышки заболевания]", - заметил Мнучин.

Он назвал уникальной обстановку, сложившуюся в США из-за коронавируса. "Путешествия приостановлены. Очевидно, что произойдет замедление [экономики США] ввиду сложностей у малых и средних предприятий. Однако позднее в этом году экономическая активность возрастет по мере того, как мы противодействуем коронавирусу", - прогнозирует глава Минфина.

Министр посоветовал не придавать значения спадам и подъемам на фондовом рынке США. "Фондовый рынок пойдет в рост или на спад, мы не можем сосредоточиваться на этом каждый день", - заявил Мнучин.

Торги в минувший четверг были ознаменованы крупнейшим обвалом основных котировок с 19 октября 1987 года. Однако в пятницу к закрытию сессии промышленный индекс Dow Jones набрал 1985 пунктов (9,36%), поднявшись до отметки 23185,62 пункта. Рост индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 230,28 пункта (9,28%), до 2710,92 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 672,43 пункта (9,34%), до 7874,23 пункта. Нефть марки WTI к 16:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск) прибавила в цене 2,30 доллара (7,42%), до $33,29 за баррель.

Как сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США с 2816 до 2885, умерли 60 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного. Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.