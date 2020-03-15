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Распространение коронавируса нового типа

Минфин США прогнозирует рост экономической активности в стране, несмотря на коронавирус

Также в ведомстве посоветовали не придавать значения спадам и подъемам на фондовом рынке

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Распространение заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не приведет к замедлению экономического роста в США по итогам года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Вопрос заключается не в том, какова экономическая ситуация сейчас. На самом деле вопрос заключается в том, какие экономические инструменты мы применим, чтобы преодолеть [последствия вспышки заболевания]", - заметил Мнучин.

Он назвал уникальной обстановку, сложившуюся в США из-за коронавируса. "Путешествия приостановлены. Очевидно, что произойдет замедление [экономики США] ввиду сложностей у малых и средних предприятий. Однако позднее в этом году экономическая активность возрастет по мере того, как мы противодействуем коронавирусу", - прогнозирует глава Минфина.

Министр посоветовал не придавать значения спадам и подъемам на фондовом рынке США. "Фондовый рынок пойдет в рост или на спад, мы не можем сосредоточиваться на этом каждый день", - заявил Мнучин.

Торги в минувший четверг были ознаменованы крупнейшим обвалом основных котировок с 19 октября 1987 года. Однако в пятницу к закрытию сессии промышленный индекс Dow Jones набрал 1985 пунктов (9,36%), поднявшись до отметки 23185,62 пункта. Рост индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 230,28 пункта (9,28%), до 2710,92 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 672,43 пункта (9,34%), до 7874,23 пункта. Нефть марки WTI к 16:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск) прибавила в цене 2,30 доллара (7,42%), до $33,29 за баррель.

Как сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США с 2816 до 2885, умерли 60 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного. Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Теги
СШАМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
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