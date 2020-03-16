Кудрин назвал фактическое обнуление ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США почти до нуля поддерживает экономику страны и является сигналом для всего мира. Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию", - отметил Кудрин.

Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.