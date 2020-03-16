{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кудрин назвал фактическое обнуление ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

Глава Счетной палаты заявил, что задача Федеральной резервной системы США - предотвратить мировую рецессию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США почти до нуля поддерживает экономику страны и является сигналом для всего мира. Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию", - отметил Кудрин.

Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.

Теги
СШАКудрин, Алексей Леонидович
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 5%
Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 4,4% и находится на отметке в $30,4 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС