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Промпроизводство в Китае в январе-феврале сократилось на 13,5%

По сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство сократилось на 26,63%

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Объемы промышленного производства в Китае в первые два месяца текущего года сократились на 13,5%, против роста в 6,9% за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.

По сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство сократилось на 26,63%.

В обрабатывающей промышленности этот показатель сократился в годовом выражении на 15,7%, в добывающей отрасли - на 6,5%. Среди предприятий, занимающихся производством и снабжением электричества, тепла, газа и воды, активность снизилась на 7,1%.

Среди 41 вида отраслей промышленности Китая рост зафиксирован лишь в двух: в добыче нефти и газа (2,1%) и в производстве табачной продукции (6,9%). В 39 оставшихся секторах промышленности с негативной динамикой наибольшее падение наблюдается в автомобильном секторе (31,8%), в производстве оборудования для железнодорожного, аэрокосмического, морского и другого транспорта (28,2%) и в текстильной промышленности (27,2%).

По итогам 2019 года промышленное производство КНР выросло в годовом исчислении на 5,7%.

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Китай
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