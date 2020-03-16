Первую партию азербайджанской нефти ждут в Белоруссии в начале недели

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" сообщил о начале прокачки азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса - Броды, ее поступления ждут в понедельник-вторник на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

7 марта концерн сообщал, что в рамках договоренностей с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR, танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти прибыл в порт Одессы для последующей транспортировки в Белоруссию с использованием трубопровода Одесса - Броды, а затем Броды - Мозырь.

"Прокачка нефти по трубопроводу Одесса - Броды была начата на выходных, в ближайшее время, ориентировочно понедельник-вторник, нефть начнет поступать в трубопровод Броды - Мозырь", - сказал Тищенко. По его словам, второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана, 15 марта прибыл в порт Одессы "Южный" и стал на слив.

В Белнефтехиме также проинформировали, что очередной танкер нефти, закупленной Белоруссией у трейдеров, прибудет 17 марта в порт литовской Клайпеды. "17 марта, ожидается прибытие в порт Клайпеды еще одного танкера нефти, купленного белорусской стороной. Нефть была приобретена у трейдеров", - сказал Тищенко.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий. Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ в марте около 1 млн тонн нефти. В том числе в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти суммарным объемом около 250 тысяч тонн.

7 марта первая партия закупленной у трейдеров нефти поступила железнодорожным транспортом из порта Клайпеды на ОАО "Нафтан". Всего планируется поставка на ОАО "Нафтан" примерно 160 тыс. тонн нефти, закупленной у трейдеров без премии к цене. До этого белорусская сторона закупила партию нефти в Норвегии. Она была доставлена на НПЗ страны также через порт в литовской Клайпеде по железной дороге. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров 11 марта в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что республика будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения договоренностей с крупными российскими нефтяными компаниями по возобновлению поставок нефти.