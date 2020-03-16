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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

ЦБ запросил у банков оценку влияния изменения ключевой ставки на капитал

Банк России объявит решение по ключевой ставке 20 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Банк России запросил у крупнейших кредитных организаций оценку влияния изменения ключевой ставки на капитал банков. Об этом журналистам сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Они запрашивали помимо стресс-тестов еще и оценку влияния того или иного изменения ключевой ставки на нормативы базовые, на капитал. Все крупнейшие банки такие оценки предоставили, потому что ЦБ это, видимо, важно понимать до начала, собственно, действий", - сказал он.

На прошлой неделе газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров трех крупных банков сообщила, что ЦБ РФ с началом обвала на рынках запросил у банков оперативные результаты стресс-тестов с оценкой влияния валютного, процентного и рыночного риска на их показатели.

20 марта Банк России объявит решение по ключевой ставке, которая после шести понижений подряд сейчас составляет 6%. В ЦБ считают, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. Это может значить, что регулятор не пойдет на экстренные меры наподобие повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% в декабре 2014 года. Тем не менее исключать резкого повышения ставки нельзя - по словам главы ВТБ Андрея Костина, это вполне ожидаемо, хотя и радикально.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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