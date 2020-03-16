"Уральские авиалинии" приостанавливают рейсы из России в Прагу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты из ряда городов России в Прагу (Чехия), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"На текущий момент отменены следующие рейсы: Пермь - Прага с 18 марта по 25 апреля, Краснодар - Прага с 19 марта по 24 апреля, Ростов-на-Дону - Прага 20 и 27 марта, Жуковский - Прага с 31 марта по 30 апреля, Екатеринбург - Прага - два рейса [отменяются] 19 марта и 22 марта", - сказали в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.