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"Уральские авиалинии" приостанавливают рейсы из России в Прагу

Отменены рейсы из Перми, Краснодара, Ростова-на-Дону, аэропорта Жуковский и Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты из ряда городов России в Прагу (Чехия), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

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"На текущий момент отменены следующие рейсы: Пермь - Прага с 18 марта по 25 апреля, Краснодар - Прага с 19 марта по 24 апреля, Ростов-на-Дону - Прага 20 и 27 марта, Жуковский - Прага с 31 марта по 30 апреля, Екатеринбург - Прага - два рейса [отменяются] 19 марта и 22 марта", - сказали в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Теги
ЧехияРоссияКраснодарский крайРостовская областьСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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