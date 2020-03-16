"ВКонтакте" переводит сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" переводит своих сотрудников на режим работы из дома для профилактики коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте переходит на удаленный режим работы. Такой формат не повлияет на рабочие процессы и взаимодействие между коллегами. Наша команда базируется в разных городах, и мы часто проводим встречи онлайн, поэтому никаких технических сложностей это не вызовет", - сказали в компании.

Отмечается, что у "ВКонтакте" много своих инструментов для удаленного рабочего взаимодействия: чаты, видеозвонки, сообщества, видеотрансляции и другие сервисы. "На период удаленной работы сотрудники получат скидку на доставку еды от Delivery Club. А специалисты, которые поддерживают инфраструктуру "ВКонтакте" и должны находиться в офисе или дата-центре, смогут бесплатно добраться на такси", - добавили там.