{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"ВКонтакте" переводит сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса

Сотрудники также получат скидку на доставку еды от Delivery Club, а специалисты, которые должны находиться в офисе, смогут бесплатно добраться на такси

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" переводит своих сотрудников на режим работы из дома для профилактики коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте переходит на удаленный режим работы. Такой формат не повлияет на рабочие процессы и взаимодействие между коллегами. Наша команда базируется в разных городах, и мы часто проводим встречи онлайн, поэтому никаких технических сложностей это не вызовет", - сказали в компании.

Отмечается, что у "ВКонтакте" много своих инструментов для удаленного рабочего взаимодействия: чаты, видеозвонки, сообщества, видеотрансляции и другие сервисы. "На период удаленной работы сотрудники получат скидку на доставку еды от Delivery Club. А специалисты, которые поддерживают инфраструктуру "ВКонтакте" и должны находиться в офисе или дата-центре, смогут бесплатно добраться на такси", - добавили там.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с мая 2020 года
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю авиакомпанией Utair
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС