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"Уральские авиалинии" приостановили регулярные рейсы еще в пять стран

Это Австрия, Венгрия, Казахстан, Кипр и Нидерланды
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила в связи с пандемией коронавируса регулярные рейсы из России в Австрию, Венгрию, Казахстан, Кипр и Нидерланды. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник.

Согласно опубликованному сообщению, отменены регулярные рейсы из Жуковского в Амстердам с 21 марта по 25 апреля, рейс 21 марта из Домодедово в Зальцбург (Австрия), рейс из Жуковского в Будапешт 19 марта, а также с 24 марта по 26 апреля. Кроме того, отменены рейсы в Ларнаку (Кипр) из Краснодара с 21 марта по 25 апреля и из Домодедово 17, 19, 21, 24 и 26 марта, а также с 28 марта по 19 апреля.

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Как уточняет перевозчик, также отменены рейсы в Казахстан: в Алма-Ату из Екатеринбурга с 20 марта по 28 апреля, и из Жуковского с 17 марта по 12 апреля.

Ранее в компании также заявили об отмене рейсов в Прагу (Чехию) и в Узбекистан и о приостановке авиасообщения с Германией, Испанией, Италией, Индией, Израилем, Китаем, Таиландом, Францией и Японией.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Теги
АвстрияКазахстанКипрНидерландыРоссияВенгрия
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