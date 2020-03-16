Эксперт прогнозирует банкротство многих авиакомпаний Европы из-за кризиса с коронавирусом

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Многие европейские авиакомпании могут прекратить свое существование из-за беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил в понедельник Уилли Уолш, глава международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят авиакомпании British Airways и Iberia. Его слова приводит газета Financial Times.

"Ситуация будет довольно динамичной на протяжении предстоящих нескольких недель. Есть много авиакомпаний, которые затронуты серьезным образом малым количеством ликвидности или ее отсутствием. Гарантий, что многие европейские авиакомпании смогут выжить, нет", - сказал он, комментируя заявления о масштабной приостановке полетов, сделанные за последние дни многочисленными авиакомпаниями, на фоне того, что многие страны ввели частичный или полный запрет на полеты.

В понедельник ирландская авиакомпания Ryanair заявила о приостановке большинства полетов своих самолетов в Европе в ближайшие 7-10 дней, не исключив полного прекращения полетов в апреле и мае. Похожие меры анонсировал один из крупнейших европейских лоукостеров EasyJet. Cyprus Airways, являющаяся национальным авиаперевозчиком Кипра, принял решение отменить все свои авиарейсы до конца апреля, а компания Virgin Atlantic объявила о планах сократить полеты на 80%, попросив своих сотрудников уйти на двухмесячный неоплачиваемый отпуск. О приостановке полетов по ряду направлений объявили российские авиакомпании.

Банкротство к концу мая?

На фоне этих событий один из ключевых центров авиационной аналитики, базирующийся в Австралии Centre for Aviation ("Авиационный центр", CAPA), предупредил о риске банкротства большинства мировых авиаперевозчиков к концу мая этого года. "Многие авиакомпании, возможно, уже оказались в ситуации технического банкротства или, как минимум, серьезно нарушают свои обязательства по соблюдению установленных финансовых показателей, - говорится в распространенном в понедельник докладе. - К концу мая 2020 года большинство авиакомпаний в мире обанкротятся". CAPA предупреждает, что для того, чтобы избежать катастрофы, "необходимы немедленные координированные действия правительства и авиакомпаний".

В докладе предупреждается о риске глобальных перекосов в сфере авиаперевозок, так как компании, которые в настоящий момент поддерживаются государством (например, в Китае или в странах Персидского залива), окажутся в более выигрышной ситуации по сравнению с западными перевозчиками. "Последняя вещь, которая нужна миру - посткоронавирусная националистическая конфронтация в области воздушной политики", - отмечается в докладе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.