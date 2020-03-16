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Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства

Поправки объемом более 400 страниц охватывают практически все элементы института банкротства: как базовых определений и процедур, так и создания новых инструментов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Это итог длительной работы министерства, которая велась более года по поручению президента. Подготовлен масштабный законопроект, который направлен на сокращение сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредиторов", - отмечает министр.

По его словам, одновременно речь идет о защите интересов должников, испытывающих временные трудности, но имеющих возможность восстановить свою платежеспособность при предоставлении необходимых инструментов.

"Банкротство - если его не удалось предотвратить - должно стать прозрачной и цивилизованной процедурой спасения бизнеса, которая позволит пройти сложный период без сокращения рабочих мест, без потери бизнеса как такового, без разрушения предприятий", - подчеркивает Решетников.

Отмечается, что в большинстве случаев банкротство означает ликвидацию компаний, при этом кредиторы получают лишь незначительную часть долга. Глава Минэкономразвития добавляет, что сегодня в России менее 2% предприятий при банкротстве получают шанс восстановить свою платежеспособность и вернуться на рынок, при этом в США этот показатель может достигать 30%. Минэкономразвития ожидает, что в результате принятия закона доля таких предприятий возрастет до 10%.

"Важно замотивировать собственников и менеджмент не усугублять ситуацию в предбанкротный период. Зачастую предприниматели, осознав, что банкротство неминуемо и они в любом случае лишатся бизнеса, начинают выводить активы и тем самым увеличивают убытки. Затягивание решения имеющихся проблем и необоснованное наращивание долгов приводит к тому, что бизнес в итоге спасти невозможно", - считает Решетников. В результате, ликвидируются рабочие места и сокращаются источники уплаты налогов в бюджет, законопроект направлен на борьбу в том числе с такими явлениями, указывает министр.

Поправки в закон

Как поясняет замминистра экономического развития Илья Торосов, реформа института банкротства готовилась в течение двух лет. Поправки объемом более 400 страниц охватывают практически все элементы института банкротства: как базовых определений и процедур, так и создания новых инструментов, изменения характера взаимоотношений лиц, участвующих в делах о банкротстве.

"Основные идея законопроекта заключаются во введении новой вариативной реабилитационной процедуры - реструктуризации долгов, при этом предлагается отказаться от таких процедур банкротства как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управления, ограничившись применением одной реабилитационной и одной ликвидационной процедуры банкротства", - отмечает Торосов.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание механизмов предупреждения убыточной финансово-хозяйственной деятельности должника в ходе конкурсного производства. В поправках предусматривается создание новых способов управления для должников с помощью введения корпоративных управляющих, а также формирование новых инструментов спасения бизнеса должника.

Предлагается, чтобы сведения о конкурсной массе раскрывались в единой информационной системе о торгах, а торги проводились посредством введения англо-голландского аукциона (торгов - "качелей").

Кроме того, реформа предусматривает введение двух новых процедур потребительского банкротства - упрощенной и внесудебной, добавляет замминистра. Они направлены на повышение доступности института потребительского банкротства для граждан, находящихся в затруднительном положении.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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