Топ-менеджеры МТС, АФК "Система" и Первого канала вошли в совет директоров "МТС Медиа"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа МТС сформировала совет директоров своей стопроцентной "дочки" "МТС Медиа", занимающейся производством и распространением медиаконтента. В совет директоров, в частности, вошли топ-менеджеры Первого канала, МТС и ее основного акционера АФК "Система", говорится в сообщении МТС.

Так, совет директоров сформирован из восьми человек, его председателем назначен президент МТС Алексей Корня. От МТС в совет директоров также вошли вице-президент по развитию медиабизнеса Игорь Мишин, вице-президент по финансам Андрей Каменский, первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу Вячеслав Николаев.

Кроме того, в совет директоров "МТС Медиа" вошли исполнительный вице-президент АФК "Система" Игорь Шабдурасулов, член совета директоров Национального рекламного альянса (единый продавец телерекламы в России) Сергей Васильев, директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, генеральный директор ООО "Креативная студия "Свободная история", журналист и писатель Михаил Зыгарь.

Совет директоров создан с целью повышения экспертизы "МТС Медиа" в области работы с контентом и контроля выполнения принятой стратегии развития, отметили в пресс-службе компании.

О компании

"МТС Медиа" - подразделение группы МТС, созданное осенью 2019 года и развивающее медиа активы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией "Кинополис".