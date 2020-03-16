РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Курсирование международных поездов из РФ в Казахстан и обратно приостановлено в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили в холдинге "РЖД".

"В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в пресс-релизе.

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию. Ограничено сообщение и с Азербайджаном и Узбекистаном. Кроме того, были отменены поезда в Китай и КНДР.