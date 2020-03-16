Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в понедельник о решении властей республики приостановить авиасообщение с еще шестью государствами из-за распространения коронавируса нового типа.

"Завтра с 08:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) вводится запрет на авиасообщение с Великобританией, Швейцарией, Саудовской Аравией, Египтом, Ирландией и ОАЭ. Таким образом, число стран, для которых мы ввели ограничения, увеличилось до 20", - приводит его слова телеканал Ntv.

Ранее Анкара ввел запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в связи с распространением коронавируса. С 3 февраля было приостановлено авиасообщение с Китаем, с 23 февраля - с Ираном, с 29 февраля - с Италией, Ираком, Южной Корей, с 14 марта - с Австрией, Бельгией, Германией, Данией, Испанией, Нидерландами, Норвегией, Францией и Швецией. По последним данным, в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом нового типа.