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Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги с $9,97 млрд до $10,51 млрд

На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,8 млрд, краткосрочных - $6,7 млрд

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Россия в январе 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с декабрем 2019 года до $10,51 млрд. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,8 млрд, краткосрочных - $6,7 млрд. В декабре 2019 года общий объем вложений составлял $9,974 млрд, тогда он был сокращен по сравнению с ноябрем на $1,5 млрд. До декабря объем вложений РФ в гособлигации США рос четыре месяца подряд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США по итогам января 2020 года остается Япония с показателем $1,21 трлн. Второе место с почти $1,08 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

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